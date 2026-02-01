Реклама

Отдыхающих в Чили россиян призвали не носить драгоценности

Зарина Дзагоева
Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Российских туристов, отдыхающих в Чили или собирающихся туда, призвали не носить драгоценности на улице из-за риска ограблений. Об этом говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале ведомства.

Соотечественников предупредили о том, что в Чили сохраняется опасность вооруженных нападений, особенно в центре города Сантьяго в ночное время.

«В случае нападения важно соблюдать спокойствие, не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия», — говорится в сообщении МИД.

Ранее у российского туриста украли из номера гостиницы в Париже сотни тысяч рублей. Он приехал во Францию в мае 2025-го и положил деньги и банковские карты в сейф своего номера.

