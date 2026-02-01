Реклама

Экономика
15:04, 1 февраля 2026

Пенсионерка лишила жилья две семьи и заработала сердечный приступ

В Ульяновске пенсионерка лишила две семьи жилья и умерла от сердечного приступа
Александра Качан (Редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновске пенсионерка обманула две семьи, лишив их жилья, и оказалась в могиле. Как пишет Telegram-канал Mash, у женщины случился сердечный приступ.

84-летняя мошенница продала семьям с детьми две квартиры за 2 миллиона и 1,45 миллиона рублей. Сделки были проверены через нотариуса и банк. После подписания договора покупатели получили ключи и заехали в жилье, однако через несколько месяцев пенсионерка заперлась в одной из квартир и заявила, что действовала под давлением аферистов.

Женщина подала в суд и оспорила обе сделки. При этом перед разбирательством она переписала имущество на родственников и заявила, что не будет возвращать деньги покупателям. В итоге пенсионерка получила квартиры, а семьи остались без жилья и средств.

26 января мошенницы не стало. Теперь вопрос квартир и долгов женщины должны будут решать ее наследники.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты пытаются заполучить персональные данные, уведомляя жертву об отключении света.

