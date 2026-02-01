Реклама

Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

РИА Новости: Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) играл в азартные игры на деньги солдат, а также отнимал у них банковские карты перед отправкой на поле боя. Об этом рассказал украинский пленный Вячеслав Танцюра в беседе с РИА Новости.

«Если ты идешь на позицию, то ты сдаешь карточки… эти карточки передаются к полковнику Гаркавому или Каркавому, он на эти карточки играет», — рассказал пленный.

По его словам, в случае проблем с доступом к Starlink полковник избивал дежурного связиста.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ забирало у солдат деньги как откуп за нарушения.

