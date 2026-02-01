Реклама

Попытка удлинить пенис погубила миллиардера

Во Франции врачу дали условный срок за смертельную инъекцию миллиардеру
Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

Во Франции вынесен приговор врачам, которые проводили операцию по увеличению пениса, погубившую 65-летнего бельгийского миллиардера Эхуда Ари Ланиадо. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной смерти 65-летнего предпринимателя стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции в гениталии. Первоначально хирурга, проводившего операцию, подозревали в преступной халатности, однако это обвинение было снято. В итоге врачей судили за то, что они не смогли помочь человеку, находившему в опасной ситуации, а также за отсутствие медицинской лицензии и преступления, связанные с оборотом наркотических веществ.

Хирургу дали 15 месяцев условно, а его ассистенту — 12 месяцев условно. Кроме того, им запретили заниматься медицинской деятельностью и оштрафовали на 50 и 20 тысяч евро соответственно (4,5 миллиона и 1,8 миллиона рублей).

Эхуд Ланиадо сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. В 2015 году миллиардер продал на аукционе редкий бриллиант «Голубая луна Жозефины» массой 12,03 карата за 48,4 миллиона долларов (3,7 миллиарда рублей). Среди прочего, ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, стоивший около 35 миллионов евро (3,2 миллиарда рублей).

Несмотря на богатство, миллиардер очень стеснялся небольшого роста. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», — рассказывал его знакомый. Незадолго до смерти Ланиадо принял ряд запрещенных веществ, а также средство для поддержания эрекции.

Ранее в США жителя штата Луизиана приговорили к шести годам тюрьмы за серию краж. Выяснилось, что он пытался оплатить операцию по увеличению пениса при помощи краденых кредитных карт.

    Попытка удлинить пенис погубила миллиардера

