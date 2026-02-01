Реклама

Россия
09:57, 1 февраля 2026Россия

Появились подробности о трагедии в российской сауне

Сгоревшие в сауне в Прокопьевске подростки собрались там из-за дня рождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Следком Кузбасса»

Ставший жертвой пожара в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области подросток отправился туда, чтобы отметить день рождение одногруппницы. Подробности о трагедии РЕН ТВ раскрыла его мать.

Женщина знала о месте празднования и беспокоилась из-за глубокого бассейна в сауне, так как сын плохо плавал. Ее тревога усилилась, когда он перестал отвечать на звонки. Позвонив в сауну, она узнала от администратора о пожаре и вместе с мужем немедленно выехала на место.

Оказавшись там, родители узнали, что в сауне случилась вспышка между котельной и сауной, которая и вызвала возгорание. Администратор, по словам матери, не понимала, почему подростки сразу не покинули помещение. Женщина также не может объяснить, почему ее сын, обычно хорошо ориентировавшийся в сложных ситуациях, не смог выбраться.

31 января в частной сауне Прокопьевска произошел пожар. Пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения, не выжили. Спастись удалось лишь одной из участниц празднования.

