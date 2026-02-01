Реклама

На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

WSJ: Си Цзиньпин сделал ставку на тактику без единого выстрела по Тайваню
Виктория Кондратьева
Учения армии Тайваня

На фоне чисток в военном руководстве, председатель КНР Си Цзиньпин сделал ставку на новую тактику по воссоединению с Тайванем, которая заключается не в планах по проведению военной операции, а сводится к принципу «без единого выстрела». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, речь идет не о ведении боевых действий, а о комбинированной тактике, нацеленной на истощение ресурсов острова через проведение военных учений в морском и воздушном пространстве, кибератаки и применение национального законодательства против правящих на Тайване элит.

«Подход Си Цзиньпина сейчас — это широкая кампания принуждения, которая сочетает военную демонстрацию силы с экономическим и кибердавлением», — приводит издание слова представителя США по Тайваню Лоры Розенбергер.

Ранее кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская предположила, что новая волна чисток в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может говорить о том, что Пекин готовится к внезапной военной эскалации вокруг Тайваня.

