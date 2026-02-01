Придуман еще один способ защиты россиян от мошенничества в сфере сделок с недвижимостью

ЛДПР предложила обязать нотариусов вести видеосъемку при сделках с недвижимостью

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий нотариусов проводить видеофиксацию всех операций с недвижимостью. Об этом фракция сообщила в своем Telegram-канале.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, цель законопроекта — предотвратить случаи, когда люди, подписывая документы у нотариуса, оказываются обманутыми и лишаются жилья. Инициатива направлена на защиту граждан, особенно пожилых, от мошенничества.

«Сейчас у нотариусов нет обязанности фиксировать свои действия при работе с населением. Мы считаем, что эту обязанность необходимо ввести», — отметил Слуцкий. По его словам, записанные материалы должны храниться в течение сроков давности по статьям о мошенничестве, чтобы служить доказательством в суде.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши.