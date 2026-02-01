Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 1 февраля 2026Экономика

Придуман еще один способ защиты россиян от мошенничества в сфере сделок с недвижимостью

ЛДПР предложила обязать нотариусов вести видеосъемку при сделках с недвижимостью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий нотариусов проводить видеофиксацию всех операций с недвижимостью. Об этом фракция сообщила в своем Telegram-канале.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, цель законопроекта — предотвратить случаи, когда люди, подписывая документы у нотариуса, оказываются обманутыми и лишаются жилья. Инициатива направлена на защиту граждан, особенно пожилых, от мошенничества.

«Сейчас у нотариусов нет обязанности фиксировать свои действия при работе с населением. Мы считаем, что эту обязанность необходимо ввести», — отметил Слуцкий. По его словам, записанные материалы должны храниться в течение сроков давности по статьям о мошенничестве, чтобы служить доказательством в суде.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о трагедии в российской сауне

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Мошенники обменяли москвичке десятки миллионов рублей на билеты из банка приколов

    Россиянин с захваченного США танкера вернулся домой

    Нурмагомедов спрогнозировал победителя чемпионата мира-2026 по футболу

    Армия Евросоюза стала террористической организацией в одной стране

    В Сиднее запротестовали против президента Израиля

    Живущий в Израиле Семен Слепаков нашел способ заработать в России

    Макрон обращался за помощью к обвиненному в педофилии Эпштейну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok