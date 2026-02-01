Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

В Белгородской области мужчина и 17-летняя девушка ранены из-за атаки ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области мужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль. Это следует из сообщения губернатора этого приграничного региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Атака произошла в районе села Белянка. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Автомобиль поврежден. В двух других селах округа повреждены четыре дома, одна машина, а также один автомобиль полностью уничтожен.

В Грайворонском округе в результате обстрелов и атак дронов пострадали два бойца подразделения «Орлан», получившие неопасные ранения. Повреждены дом, автомобиль и социальный объект.

Гладков подчеркнул, что в большинстве округов сбитые беспилотники не причинили ущерба.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по территории больницы в городе Грайворон.

