Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 1 февраля 2026Россия

Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

В Белгородской области мужчина и 17-летняя девушка ранены из-за атаки ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Шебекинском округе Белгородской области мужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль. Это следует из сообщения губернатора этого приграничного региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Атака произошла в районе села Белянка. Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Автомобиль поврежден. В двух других селах округа повреждены четыре дома, одна машина, а также один автомобиль полностью уничтожен.

В Грайворонском округе в результате обстрелов и атак дронов пострадали два бойца подразделения «Орлан», получившие неопасные ранения. Повреждены дом, автомобиль и социальный объект.

Гладков подчеркнул, что в большинстве округов сбитые беспилотники не причинили ущерба.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по территории больницы в городе Грайворон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

    Раскрыта информация об ударах ВСУ по приграничному региону России

    Россиянка побывала в супермаркете Турции и раскрыла цены на продукты

    Названы три сценария завершения СВО

    Долина заработает на своем юбилейном концерте миллионы рублей

    Зеленский задумался о втором сроке

    Маск заявил о борьбе с якобы использованием Россией Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok