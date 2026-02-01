Экс-разведчик Безруков: Москва может остановить СВО, лишив Украину выхода к морю

Москва могла бы завершить специальную военную операцию (СВО) после лишения Украины выхода к Черному морю. Об этом бывший полковник внешней разведки, профессор МГИМО Андрей Безруков сказал в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

По мнению эксперта, необходимо лишить Украину не только выхода к морю, но и таких городов, как Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой Рог. Это уничтожит военный, экономический и людской потенциал, способный в будущем создать угрозу.

«Тогда мы можем остановиться», — отметил Безруков.

Он также подчеркнул, что после завершения конфликта Россия должна выстроить долгосрочную систему безопасности, условия формирования которой будет диктовать Москва.

