15:10, 1 февраля 2026Россия

Раскрыто условие остановки СВО

Экс-разведчик Безруков: Москва может остановить СВО, лишив Украину выхода к морю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Москва могла бы завершить специальную военную операцию (СВО) после лишения Украины выхода к Черному морю. Об этом бывший полковник внешней разведки, профессор МГИМО Андрей Безруков сказал в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

По мнению эксперта, необходимо лишить Украину не только выхода к морю, но и таких городов, как Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой Рог. Это уничтожит военный, экономический и людской потенциал, способный в будущем создать угрозу.

«Тогда мы можем остановиться», — отметил Безруков.

Он также подчеркнул, что после завершения конфликта Россия должна выстроить долгосрочную систему безопасности, условия формирования которой будет диктовать Москва.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, задавшись вопросом о законности такого толкования Устава ООН.

