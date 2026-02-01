Реклама

Решение Молдавии покинуть СНГ назвали нерациональным

Тарлев назвал нерациональным решение Молдавии покинуть перспективный рынок СНГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Тарлев

Василий Тарлев. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Бывший премьер-министр Молдавии, депутат парламента Василий Тарлев назвал нерациональным решение Кишинева покинуть перспективный рынок СНГ. Об этом пишут «Известия».

Он добавил, что необходимо искать новые рынки, но не взамен уже существующих. «Я знаю, как много стран мечтают попасть на те рынки, от которых сегодня Молдова сама отворачивается, это нерационально», — сказал Тарлев.

По словам экс-премьера, СНГ — это не только Россия, но и ряд других стран, с которыми Молдавия осуществляет беспошлинную торговлю благодаря действию соглашений о свободной торговле. Он подчеркнул, что отказ от этих рынков является сознательным ослаблением собственной экономики.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в объединение. По его словам, соответствующие документы будут окончательно утверждены парламентом страны.

