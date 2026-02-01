Родившийся в России бизнесмен стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

Предприниматель родом из России, основатель британской компании по алгоритмической торговле XTX Markets, Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года в рейтинге газеты Times. Об этом сообщается на сайте издания.

Уточняется, что бизнесмен владеет как минимум 75 процентами лондонской компании, которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов.

На первом месте рейтинга издания находятся братья Фред и Питер Дан, которые основали британскую сеть букмейкерских компаний Betfred. Помимо этого, в рейтинг попали британская писательница Джоан Роулинг и британский певец, основатель группы One Direction Гарри Стайлз.

Ранее сообщалось, что Александр Герко решил открыть спецшколу математики в Британии. Утверждалось, что учреждение получит название «Математическая школа 1729». Выбор данного числа связан с тем, что оно наименьшее, представимое в виде суммы двух кубов двумя способами.