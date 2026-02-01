Роспотребнадзор рассказал о проверке случая подозрения на оспу обезьян

В Московской области начали расследование случая подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали в ведомстве.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора выявляют и обследуют контактных лиц, произвели забор биоматериала для исследования. По факту подозрения на оспу было выдано предписание на проведение дезинфекции. «Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, материалами из очагов поражения больного человека.

Для диагностики Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Во время заграничных поездок ведомство рекомендует россиянам избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки кишечной инфекции в Онохинской школе в Тюменской области. Для установления причин возникновения заболеваний специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия, чтобы отобрать пробы для дальнейших лабораторных исследований.