Экономика
02:37, 1 февраля 2026Экономика

Россиянам напомнили о повышении выплат от государства с 1 февраля

Шацкая: С 1 февраля вырастет сумма маткапитала и выплаты инвалидам
Екатерина Щербакова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России с 1 февраля произойдет плановая индексация ключевых социальных выплат, в числе которых материнский капитал и выплаты инвалидам всех групп. Подробнее о повышении рассказала агентству «Прайм» Ирина Шацкая, доцент, завкафедрой экономики РТУ МИРЭА.

По словам эксперта, повышение выплат затронет широкий перечень пособий и произойдет автоматически.

Например, сумма материнского капитала на первого ребенка составит 728 922 рубля, а если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка сумма составит 963 243 рубля.

«Если капитал на первого ребенка уже был получен, то за второго положена доплата в размере 234 321 рубля», — добавила Шацкая.

Кроме того, будет увеличено и единовременное пособие при рождении ребенка — до 28 450 рублей. А минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих россиян вырастет до 10 837 рублей, а для работающих может быть до 83 тысяч рублей.

Проиндексированы будут и ежемесячные денежные выплаты федеральным льготным категориям граждан. Так, с начала февраля их размеры при сохранении натуральной формы получения социальных услуг будут следующими: инвалидам I группы — 4 332 рубля, II группы — 2 572 рубля, инвалидам III группы — 1 695 рублей.

Ранее «Лента.ру» собрала всю подробную информацию об увеличении выплат разным категориям граждан.

