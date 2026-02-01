Реклама

07:30, 1 февраля 2026

Россиянам назвали выгодный срок для ипотеки

Русяев: Ранние досрочные платежи по ипотеке дают наибольшую экономию
Юлия Сычева
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Разница в сроке ипотеки на 15 или 30 лет напрямую влияет на переплату по процентам, рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что в начале выплат львиная доля уходит на проценты, потому что они начисляются ежемесячно на текущий остаток долга. Постепенно пропорция меняется: тело кредита уменьшается, проценты снижаются, все больше денег идет в погашение основного долга, объяснил он. Поэтому, продолжил Русяев, досрочное погашение работает максимально выгодно в начале срока.

«Чем раньше вы внесете дополнительную сумму, тем сильнее сократится остаток долга, на который дальше будут начисляться проценты. При частичном досрочном погашении возникает выбор: уменьшить срок или снизить ежемесячный платеж. С точки зрения экономии на процентах выигрывает сокращение срока, потому что вы быстрее доводите остаток до нуля и уменьшаете количество месяцев начисления процентов», — поделился Русяев.

«Что имею? Две ипотеки, три кредита» Россиянам все труднее выплачивать долги по ипотеке. Когда рынок лопнет?
9 января 2026
Во что вложить деньги в 2026 году? Прибыльные финансовые инструменты и стратегии
20 января 2026
Что такое рефинансирование кредита простыми словами? И как его выгодно оформить в 2026 году
26 января 2026

По его словам, срок на 15 лет снижает переплату по процентам, но увеличивает ежемесячный платеж. При этом длинный срок на 30 лет оправдан, когда важен управляемый ежемесячный платеж, отметил бизнес-консультант. Он отметил, что низкий обязательный платеж помогает пройти одобрение по показателю долговой нагрузки, снижает риск просрочки при неровном доходе, сохраняет ликвидность для других целей.

«Многие оформляют ипотеку на 30 лет, планируя гасить досрочно с сокращением срока: это дает запас прочности при форс-мажоре и возможность экономить на процентах при наличии свободных средств. Банк России запрещает взимать комиссию за досрочное погашение, можно платить только проценты за фактический срок пользования деньгами», — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что выгодная для россиян ипотечная ставка должна составлять менее 16 процентов. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

