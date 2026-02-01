Россияне назвали самый неудачный сценарий предложения руки и сердца

«Авито»: Предложение на чужой свадьбе назвали худшим вариантом помолвки

Большинство россиян считают, что предложение руки и сердца во время чужой свадьбы является худшим сценарием помолвки, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Большая часть участников опроса посчитала, что на чужой свадьбе не стоит перетягивать на себя внимание предложением руки и сердца второй половинке. По их мнению, это может испортить праздник виновникам торжества. Также почти половина опрошенных (43 процента) уверены, что плохая идея — совмещать предложение с розыгрышем или пранком. Многие также признали неудачным сценарием, когда кольцо кладут в десерт или в бокал.

25 процентам опрошенных не нравится, когда предложение делают на глазах у большой толпы, а 16 процентов — наоборот, когда этого никто не видит и не снимает памятное видео на телефон «Авито»

При этом уточняется, что 44 процента участников опроса положительно относятся к предложению в общие праздники — на День Святого Валентина, 8 марта, Новый год и другие. Негативно к таким идеям относятся лишь 16 процентов опрошенных, также следует из данных «Авито».

«В качестве идеального места для предложения опрошенные чаще всего отмечали путешествие — так отпуск получится еще более романтичным. Этот вариант чаще выбирали женщины. На втором месте — помолвка дома, в спокойной обстановке. Эта идея чаще нравится мужчинам. Также среди популярных вариантов — на природе, в месте знакомства или первого свидания, в ресторане или на крыше с видом на город», — рассказали аналитики онлайн-платформы.

Также отмечается, что 20 процентов опрошенных считают, что предложение руки и сердца нужно делать до того, как отношениям исполнится год. Еще 18 процентов полагают, что идеальный срок — до двух лет, и лишь 2 процента убеждены, что отношения должны пройти как минимум пятилетнюю проверку до свадьбы, говорится в исследовании.

