14:14, 1 февраля 2026Путешествия

Российская сноубордистка сутки выживала без еды и связи в горах

21-летняя ростовчанка заблудилась в глубине южно-сахалинских сопок
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Readovka»

Российская сноубордистка заблудилась во время катания по новой трассе в глубине южно-сахалинских сопок и сутки выживала в горах без еды и связи. Об этом сообщает Readovka.

Уточняется, что 21-летняя ростовчанка провела ночь под елью, соорудив лежанку. Ей удалось успешно отбиться от нападения совы, а утром девушка отправилась в путь и наткнулась на искавших ее людей. Известно, что сноубордистка должна была поехать кататься с подругой, однако та передумала.

Ранее в Красноярском крае 39-летнего сноубордиста Владимира Киюцина потеряли в 30 километрах от места, где исчезла семья Усольцевых.

