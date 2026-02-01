Российским объектам энергетики дадут право защищать себя самостоятельно

Володин: ГД рассмотрит законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие

Госдума рассмотрит законопроект, который даст право объектам инфраструктуры, в том числе критическим и объектам энергетики, защищать себя самостоятельно. Для этого предлагается разрегить специализированным частным охранным организациям (ЧОО) применять стрелковое оружие, передает пресс-служба ГД со ссылкой на заявление председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

«Законопроект направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Рассмотрим его в приоритетном порядке», — уточнил парламентарий.

По его словам, депутаты Госдумы стремятся усовершенствовать законодательство, которое направлено на защиту от диверсионно-террористических угроз и попыток дестабилизировать работу российской критической инфраструктуры, в частности — предприятий топливно-энергетического комплекса.

«У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников», — полагает Володин.

Если законопроект вступит в силу, у специализированных ЧОО появится возможность получать в Росгвардии боевое стрелковое оружие и использовать его для защиты особых объектов. Пока такие сотрудники вправе иметь только служебное оружие.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал такую инициативу парламентариев «логичным действием».

«Гражданские энергетические объекты смогут защищать сами себя! В том числе, как я понимаю, в формате ПВО», — предположил военкор.

В январе Минобороны России заявило о сборах по подготовке резервистов на полигоне Южного военного округа (ЮВО). Бойцов готовят к охране и обороне критической инфраструктуры.