Российский военный высказался об отключении Украиной Starlink

Военный Матвийчук: ВСУ разрушают свою систему управления, отключая Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушают свою систему управления, отключая системы Starlink, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Starlink наши ребята сумели перехватывать. И самое интересное то, что наши дроны начали так наводиться на те ресурсы, которые используют для Starlink. Сегодня ВСУ отключают Starlink, чтобы не подвергнуться удару, и в это же время разрушая свою систему управления», — отметил Матвийчук.

Ранее стало известно, что на Украине зафиксировали первые сбои в работе систем Starlink из-за контрмер, которые были введены компанией SpaceX.

По словам советника министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова, эти меры являются временными и приняты для того, чтобы российские ударные дроны не могли использовать систему Starlink. В дальнейшем ожидается, что их заменят более системным и продуманным решением, добавил он.

