На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

На Украине зафиксировали первые сбои в работе систем Starlink из-за контрмер, которые были введены компанией SpaceX.

По словам советника министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флеш, эти меры являются временными и приняты для того, чтобы российские ударные дроны не могли использовать систему Starlink. В дальнейшем ожидается, что их заменят более системным и продуманным решением, добавил он. В поиске альтернативы принимают участие как украинские военные, так и компания SpaceX.

По данным издания «Страна.ua», ограничения вступают в силу при скорости свыше 90 километров в час, что делает невозможным применение дронов самолетного типа. Также неизвестно, распространяются контрмеры только на российские устройства или на все присутствующие в воздушном пространстве.

На Украине переживают, что в России смогут обойти ограничения Starlink

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что ВС России смогут продолжить использование Starlink на своих ударных дронах в обход введенных ограничений в работе систем на территории Украины. По его словам, российские специалисты уже придумали выигрышную стратегию.

Вниманию Министерства обороны [Украины] — россияне собираются продолжать использовать Starlink на ударных дронах и планируют определенный сценарий и тактику Юрий Бутусов Украинский журналист

Бутусов добавил к публикации скрин из анонимного Telegram-канала разработчика беспилотных систем и других САУ. Отмечается, что даже после появления ограничений в работе спутниковых систем российские беспилотники также смогут долетать вглубь Украины. В сообщении говорится, что нововведения навредят больше Вооруженным силам Украины, так как российские войска все время конфликта, за исключением последних нескольких эпизодов, вовсе не использовали спутники Starlink.

Отставить панику. Превышение скорости в 90 километров в час необходимо на две минуты и только тогда дает блокировку и возврат в работу после ребута. Соответственно, выиграют те, у кого лучше комета. Которая может привести дрон к цели и включить Starlink на финальном этапе. Большая часть сценариев поражения глубин [Украины] не пострадают, просто станет чуть менее удобно Telegram-канал «Разработчик БПЛА»

«Высококлассная спутниковая навигация у нас есть своя (комета). У хохлов же на Starlink завязано вообще все, и как они будут выкручиваться — большой вопрос», — подытожил эксперт.

Россия ударила дронами со Starlink по истребителям на аэродроме ВСУ

ВС России ударили дронами со Starlink по истребителям F-16 и Су-27 на аэродроме города Миргород Полтавской области. Об этом стало известно из видео бойцов российской группировки войск «Север». Уточняется, что Российская армия поразила истребители, а также радиолокационные станции (РЛС) ВСУ при помощи ударных беспилотников БМ-35.

Российские военные в последние дни активно используют такие дроны в целях разведки и для выбора целей будущих атак, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что дроны БМ-35 на спутниковом управлении развивают скорость 150-200 километров в час, в то время как обычные дроны-разведчики могут разогнаться максимум до 40-60 километров в час. Также известно, что за работой БПЛА БМ-35 следят OSINT-аналитики противника.

По данным экспертов, при использовании ударных БМ-35 российские военные придерживаются тактики, аналогичной украинским подразделениям «Призрак», которые совершают попытки налетов на объекты на территории Донбасса и Крыма.

На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

В январе Бескрестнов заявил, что Россия впервые применила дроны типа «Герань» со спутниковой системой Starlink, когда атаковала вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого. Он пришел к такому выводу, проанализировав видео удара.

На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких беспилотников для создания mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение шахедов на Starlink Сергей Бескрестнов Советник министра обороны Украины

По словам Бескрестнова, дроны автоматически обнаружили цель, а затем их вручную навели на нее. На ручном управлении дроны летели почти над землей, чтобы их не засекли радиолокационные станции.