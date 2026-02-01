Реклама

04:54, 1 февраля 2026Бывший СССР

На Украине забеспокоились из-за стратегии ВС России по обходу ограничений Starlink

Бутусов: ВС РФ смогут использовать Starlink на ударных БПЛА в обход ограничений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Существуют опасения, что ВС России смогут продолжить использование Starlink на своих ударных БПЛА в обход введенных ограничений в работе систем на территории Украины. Специалисты РФ уже придумали выигрышную стратегию, беспокойство по этому поводу выразил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram-канале.

Накануне советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш заявил, что в республике начали действовать первые контрмеры компании SpaceX против использования Starlink российскими ударными дронами. Ограничения вступают в силу при скорости свыше 90 километров в час, что делает невозможным применение дронов самолетного типа. Они являются временным решением и, вероятно, затронут не только российские, но и украинские дроны.

«Вниманию Министерства обороны [Украины] — россияне собираются продолжать использовать Starlink на ударных дронах и планируют определенный сценарий и тактику», — обратил внимание Бутусов.

Журналист прикрепил к публикации скрин из анонимного Telegram-канала разработчика беспилотных систем и других САУ. Автор уверяет, что даже после появления ограничений в работе спутниковых систем российские БПЛА также смогут долетать вглубь Украины.

«Отставить панику. Превышение скорости в километров в час необходимо на две минуты и только тогда дает блокировку и возврат в работу после ребута. Соответственно, выиграют те, у кого лучше комета. Которая может привести дрон к цели и включить Starlink на финальном этапе. Большая часть сценариев поражения глубин [Украины] не пострадают, просто станет чуть менее удобно», — говорится в публикации.

Автор канала подчеркнул, что нововведения навредят больше украинским войскам, поскольку ВС РФ все время конфликта, за исключением последних нескольких эпизодов, вовсе не использовали спутники Starlink.

«Высококлассная спутниковая навигация у нас есть своя (комета). У хохлов же на Starlink завязано вообще все, и как они будут выкручиваться — большой вопрос», — подытожил эксперт.

Ранее ВС РФ поразили истребители F-16 и Су-27, а также радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи ударных дронов БМ-35 со Starlink. Операцию сняли на видео.

