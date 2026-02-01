Реклама

18:47, 1 февраля 2026Мир

Шойгу рассказал о регулярных беседах Путина с одним политиком

Шойгу: Путин и Цзиньпин поддерживают дружеские отношения и ведут активный диалог
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают дружеские отношения и ведут активный диалог. Об этом заявил секретарь российского Совета Безопасности Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

По итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И Шойгу отметил, что политики часто беседуют. «Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала отношения президента США Дональда Трампа с Путиным и Си Цзиньпином. Она назвала их открытыми и честными.

