Bild: Газохранилища ФРГ заполнены менее чем на 34% впервые с 2022 года

Находящиеся под землей газохранилища ФРГ на сегодняшний день заполнены менее, чем на 34 процента — таких показателей не было с «кризисного» для страны 2022 года, когда прекратились поставки газа из России. Об этом пишет газета Bild.

Подчеркивается, что хранилища стали расходовать свои запасы особенно усердно. Издание уточняет, что сегодня Германия особенно в этом нуждается, так как снегу и обледенению «не видно конца» — особенно от снежной зимы пострадал Берлин.

Bild отметила, что во избежание дефицита газа, который может возникнуть зимой 2027 года, летом стране потребуется накапливать на 50 процентов больше ресурсов, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) в этом году закупит до 30 миллиардов кубометров российского газа. В результате Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок «голубого топлива» европейцам.