Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 1 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти третьего пострадавшего при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

Минздрав Коми сообщил о смерти третьего пострадавшего при взрыве в центре МВД
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

О смерти третьего пострадавшего при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД в Сыктывкаре сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Коми.

По данным ведомства, 21 января мужчина в тяжелом состоянии был доставлен санитарной авиацией в Нижний Новгород. В последующем медики боролись за его жизнь в Приволжском исследовательском медицинском университете, однако спасти пострадавшего не удалось.

На сегодняшний день на лечении в медучреждениях Москвы остаются шесть пострадавших при взрыве. Один мужчина в реанимации Центра имени Вишневского, его состояние оценивается как тяжелое. Еще пять человек проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, они в удовлетворительном состоянии.

О взрыве светошумовой гранаты во время проведения занятий в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре стало известно 15 января. В результате начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Снуп Догг потерял 10-месячную внучку

    На Украине увидели хитрый умысел в переносе переговоров Зеленским

    В Госдуме отреагировали на поставку российских моделей Эпштейну

    Раскрыты главные факторы риска развития инсульта у людей моложе 45 лет

    Орбан рассказал об обмане европейцев насчет кредитов Украины

    Купюры со взрывчаткой обнаружили на дороге в российском городе

    Во Франции пришли в ужас от контактов Макрона с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok