Стало известно о смерти третьего пострадавшего при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

Минздрав Коми сообщил о смерти третьего пострадавшего при взрыве в центре МВД

О смерти третьего пострадавшего при взрыве и последующем пожаре в учебном центре МВД в Сыктывкаре сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Коми.

По данным ведомства, 21 января мужчина в тяжелом состоянии был доставлен санитарной авиацией в Нижний Новгород. В последующем медики боролись за его жизнь в Приволжском исследовательском медицинском университете, однако спасти пострадавшего не удалось.

На сегодняшний день на лечении в медучреждениях Москвы остаются шесть пострадавших при взрыве. Один мужчина в реанимации Центра имени Вишневского, его состояние оценивается как тяжелое. Еще пять человек проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, они в удовлетворительном состоянии.

О взрыве светошумовой гранаты во время проведения занятий в центре подготовки МВД России в Сыктывкаре стало известно 15 января. В результате начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.