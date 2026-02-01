Реклама

Россия
08:08, 1 февраля 2026Россия

Тигр пробрался в центр российского села и утащил с цепи сторожевого пса

Александра Синицына
Amur Mash / Telegram

Тигр пробрался в центр села Барабаш в Приморье и утащил сторожевого пса. Происшествие сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал о жизни в российском регионе Amur Mash.

Перед приближением тигра пес начал громко лаять. Хищник похитил собаку прямо с цепи возле магазина и разорвал на части.

«Место людное: этой дорогой взрослые добираются на работу, в 200 метрах — тропинка к школе. Там же останавливаются междугородние автобусы с туристами», — отмечается в сообщении.

По словам местных жителей, тигр появляется в населенном пункте довольно часто, в связи с этим по местным пабликам передают предупреждения не гулять по ночам, провожать несовершеннолетних и не держать питомцев на улице.

Ранее в Китае собака погналась за тигром, который пришел ночью в деревню. С тех пор хищник там не появлялся, однако владельца пса ждал неприятный сюрприз.

