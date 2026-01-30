Тигр пробрался в деревню, попал на видео и похитил домашнюю собаку

В Китае амурский тигр попал на видео, пока бродил по деревне недалеко от города Хуньчунь. Об этом пишет HR01.

Хищник пробрался в деревню ночью. На него долго лаяли собаки, после чего одна из них стала его преследовать. Вместе они вышли из зоны, которую охватывала камера. На следующее утро владелец собаки отправился на ее поиски. Он был уверен, что тигр набросился на нее и похитил.

Мужчина нашел следы лап тигра на снегу и стал идти по ним. Так он и вышел к останкам своего питомца. Хищник съел домашнюю собаку почти целиком. С того момента тигр больше не возвращался в деревню.

Местные власти объяснили, что тигры и леопарды спускаются зимой к людям, потому что в горах в это время года остается слишком мало еды. Они призвали жителей горных районов быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Джерси, США, предупредили местных жителей об участившихся нападениях койотов. Один из них утащил со двора маленькую домашнюю собаку.

