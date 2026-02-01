TAC: Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего американского лидера Барака Обаму. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

Политик обвиняет Обаму в сфабрикованных обвинениях в сотрудничестве действующего главы Белого дома с Россией во время президентских выборов 2016 года. Трамп заявил, что его предшественник таким образом пытался подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, (…) чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года», — говорится в сообщении американского лидера в Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Он также раскрыл глупое решение бывшего президент США Джо Байдена по Украине. По его словам, оно заключалось в выделении Киеву 350 миллиардов долларов.