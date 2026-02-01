Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 1 февраля 2026Мир

Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

TAC: Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего американского лидера Барака Обаму. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

Политик обвиняет Обаму в сфабрикованных обвинениях в сотрудничестве действующего главы Белого дома с Россией во время президентских выборов 2016 года. Трамп заявил, что его предшественник таким образом пытался подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу "Рашагейт", доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, (…) чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года», — говорится в сообщении американского лидера в Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что Обама заставил украинские власти отказаться от Крыма в пользу России. Он также раскрыл глупое решение бывшего президент США Джо Байдена по Украине. По его словам, оно заключалось в выделении Киеву 350 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе призвали брать пример с Путина

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Эксперт раскрыл значение освобождения Терноватого для России

    Полковник ВСУ играл в азартные игры на деньги солдат

    Раскрыто число потерь в ВСУ за январь

    Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

    Родившийся в России бизнесмен стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

    На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

    Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok