Трамп пригрозил наследникам Эпштейна иском

Трамп допустил, что подаст иск к наследникам финансиста Эпштейна

Президент США Дональд Трамп допустил, что подаст иск к наследникам финансиста Джеффри Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер, комментируя публикацию новых документов из досье Эпштейна, заявил, что они свидетельствуют в том числе о существовавшем в свое время сговоре между финансистом и Вулффом. Он считает, что этого сговор был направлен против него.

Ранее сообщалось, что имя президента США вновь всплыло в файлах по делу скандального американского финансиста Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет.