Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:26, 1 февраля 2026Мир

Трамп пригрозил наследникам Эпштейна иском

Трамп допустил, что подаст иск к наследникам финансиста Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что подаст иск к наследникам финансиста Джеффри Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер, комментируя публикацию новых документов из досье Эпштейна, заявил, что они свидетельствуют в том числе о существовавшем в свое время сговоре между финансистом и Вулффом. Он считает, что этого сговор был направлен против него.

Ранее сообщалось, что имя президента США вновь всплыло в файлах по делу скандального американского финансиста Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    На Западе раскрыли схему заработка близких Зеленского на яйцах

    В Латвии обнаружили тело канадского военного

    Трамп пригрозил наследникам Эпштейна иском

    Кир Стармер сделал признание о Лабубу

    Россияне высказались об отношении к Ельцину

    Уитакер озвучил первый шаг к разрешению кризиса на Украине

    Трамп допустил захват Канады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok