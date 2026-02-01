Трамп заявил о планах «заключить сделку» с Кубой

Трамп предположил, что США и Куба могут заключить сделку

США и Куба могут в скором времени заключить сделку и урегулировать проблемы двусторонних отношений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы говорим с людьми на Кубе. С самыми высокопоставленными людьми на Кубе. Я думаю, что мы заключим сделку с Кубой», — указал хозяин Белого дома.

В четверг, 29 января, на сайте Белого дома был опубликован указ Трампа о введении режима чрезвычайного положения (ЧП). В документе угрозой национальной безопасности названа Куба — ее обвиняют в поддержке терроризма и распространении коммунистической идеологии в Западном полушарии.

В качестве ключевой меры давления США ввели пошлины против стран, поставляющих острову нефть. На Кубе решение уже назвали шантажом, а западные СМИ предупреждают о риске резкого обострения энергетического кризиса в стране.