Украина запросила у ЕС беспрецедентную помощь

Украина запросила у ЕС 1,5 триллиона долларов

Украина запросила у Европейского союза (ЕС) финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Как подсчитало агентство, эта сумма примерно в 14 раз превышает общий объем расходов госбюджета страны на 2026 год.

Согласно данным украинского Министерства финансов, бюджет на 2026 год предусматривает расходы в размере 4,83 триллиона гривен. При подготовке бюджета был учтен среднегодовой курс в 44,7 гривны за доллар, что эквивалентно примерно 108 миллиардам долларов.

Таким образом, если бы запрашиваемые средства были выделены единовременно, они позволили бы покрывать все бюджетные расходы Украины в течение более чем 14 лет при сохранении текущего уровня затрат.

10 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина запросила у западных стран около 800 миллиардов долларов на восстановление в течение ближайших десяти лет, не считая дополнительных расходов на безопасность.