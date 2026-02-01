Реклама

Экономика
21:15, 1 февраля 2026Экономика

В Европе пожаловались на заполонившие рынок низкосортные яйца с Украины

BZ: Европейский рынок заполонили низкосортные яйца с Украины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Европе пожаловались на заполонившие рынок низкосортные яйца с Украины, об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Издание пишет со ссылкой на Евростат, что с января по ноябрь прошлого года Украина экспортировала в Евросоюз более 85 тысяч тонн куриных яиц на сумму около 148 миллионов евро, в то время как в 2022 году — около 13 тысяч тонн на 18 миллионов.

Причиной тому журналисты назвали открытие европейских аграрных рынков и отмену таможенных пошлин и квот после февраля 2022 года. «Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными», — говорится в материале.

При этом немецкие потребители отказались от яиц кур клеточного содержания, пояснила зоозащитник Нора Иррганг. В основном такие яйца окольными путями попадают на рынок, без маркировки страны-производителя и прозрачности производства.
При этом переработанные яичные продукты украинского производства попадают в хлебобулочные изделия, майонез, заведения общепита.

По данным издания, основным выгодоприобретателем является агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»), его ключевым акционером является украинский олигарх Юрий Косюк, который входит в узкий круг советников президента Владимира Зеленского.

В апреле прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Брюссель приведет Европейский союз к разрушению из-за попыток затащить в блок Украину. Министр что поспешный прием Украины в ЕС вызовет приток низкокачественных украинских товаров и услуг в Европу, разрушит европейский рынок труда и нанесет непоправимый ущерб многим компаниям в ЕС.

