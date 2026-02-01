Реклама

Экономика
14:17, 1 февраля 2026Экономика

В Киеве «задымился» Днепр

В Киеве из-за резких перепадов температуры «задымился» Днепр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Киеве из-за резких перепадов температуры «задымилась» река Днепр. Об этом сообщил Telegram-канал INSIDER UA, сопроводив информацию видеозаписью.

В опубликованном ролике видна водная гладь, над которой клубится пар.

Уточняется, что подобное явление возникает, когда температура воздуха около минус 15 градусов Цельсия (или ниже), а температура воды в реке сохраняется в районе от нуля до плюс четырех градусов.

В воскресенье, 1 февраля, синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 5-6 февраля морозы на Украине заметно ослабнут. Пик холодов ожидается 2-4 февраля.

