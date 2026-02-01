Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 1 февраля 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых за последние пять часов беспилотниках

МО РФ: ПВО за пять часов сбила 23 украинских БПЛА над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние пять часов сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 12 дронов над Краснодарским краем, 5 — над акваторией Азовского моря, 3 аппарата — над Белгородской областью и по 1 — над Чечней, Ставропольским краем и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 февраля с 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью, 27 единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    В Кузбассе предъявили обвинение по делу о пожаре администратору сауны

    Сафонов отразил пенальти в матче чемпионата Франции

    В России задержали главу крупнейшей майнинговой компании

    В Минобороны отчитались о сбитых за последние пять часов беспилотниках

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

    Французский политик уличил Гутерриша в лицемерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok