В Минобороны отчитались о сбитых за последние пять часов беспилотниках

МО РФ: ПВО за пять часов сбила 23 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние пять часов сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 12 дронов над Краснодарским краем, 5 — над акваторией Азовского моря, 3 аппарата — над Белгородской областью и по 1 — над Чечней, Ставропольским краем и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 февраля с 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью, 27 единиц.