Россия
19:35, 1 февраля 2026Россия

В Минобороны заявили об уничтожении 38 БПЛА за 10 часов

Минобороны: Над регионами России за 10 часов было уничтожено 38 украинских БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние 10 часов над регионами России было уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

«1 февраля с 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Белгородской области, 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по 2 БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря и 1 — над территорией Брянской области», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 февраля сбили 21 украинский БПЛА. В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородской области.

