Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 1 февраля 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО в ночь на 1 февраля сбили 21 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 1 февраля, сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородской области. Еще 5 дронов поразили в Воронежской области, а в Астраханской и Калужской областях уничтожили по одной воздушной цели.

Ранее в Железногорске Курской области возле нескольких домов нашли обломки украинских БПЛА. Кроме того, в поселке Заречинский Орловской области в результате атаки дронов были повреждены жилые дома и машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Тигр пробрался в центр российского села и утащил с цепи сторожевого пса

    Негативное отношение россиян к Ельцину объяснили

    Предпосылки к сепаратизму в стране НАТО раскрыли

    Россияне назвали самый неудачный сценарий предложения руки и сердца

    Европе посоветовали идеального союзника против США

    Бывшего премьера Украины объявили в розыск в России

    Уничтожение застрявшего британского «Хаски» в зоне СВО попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok