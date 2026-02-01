Средства ПВО отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО в ночь на 1 февраля сбили 21 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 1 февраля, сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В частности, 14 БПЛА сбили в Белгородской области. Еще 5 дронов поразили в Воронежской области, а в Астраханской и Калужской областях уничтожили по одной воздушной цели.

Ранее в Железногорске Курской области возле нескольких домов нашли обломки украинских БПЛА. Кроме того, в поселке Заречинский Орловской области в результате атаки дронов были повреждены жилые дома и машины.