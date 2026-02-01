В России изменились условия семейной ипотеки

В РФ с 1 февраля стали выдавать только одну льготную ипотеку на семью

С 1 февраля в РФ изменились условия выдачи семейной ипотеки — с этого дня разрешается оформить лишь один льготный жилищный кредит по ставке шесть процентов на семью. Новые правила были утверждены Минфином.

Власти приняли подобное решение, чтобы предотвратить злоупотребления, когда семейная пара брала две ипотеки под шесть процентов, а также пресечь донорские схемы. Таким образом, с момента вступления изменения в силу россияне впредь не смогут получить один льготный кредит на мужа, а второй на жену. При этом один супруг обязан стать созаемщиком другого, который берет ипотеку, и тем самым нести с ним равную ответственность перед банком. Исключением являются случаи, когда супруг заемщика — иностранный гражданин.

Нововведение распространяется и при оформлении ипотеки на покупку жилья и на первичном рынке недвижимости, и на «вторичке». При этом если у одного из супругов была льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года (например, ипотека для IT-специалистов), оформить семейную ипотеку с 1 января 2026 года все равно получится — при условии, что он будет включен в состав заемщиков. Однако в случае, если у одного из супругов уже есть действующая льготная ипотека, которая была оформлена после 23 декабря 2023-го, получить семейную ипотеку удастся лишь после полного погашения этого займа и включения в состав заемщиков. Связано это с тем, что с 23 декабря 2023 года в стране начал действовать принцип «одна льготная ипотека в одни руки».

