Экономика
12:47, 1 февраля 2026

В России нашли альтернативу ипотеке дешевле в 2,5 раза

Депутат Миронов: Стройсберкассы обойдутся россиянам в 2,5 раза дешевле ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Строительные сберегательные кассы могут стать альтернативой ипотеке, которая обойдется россиянам в 2,5 раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Депутат подчеркнул, что в текущих условиях ипотека остается недоступной для большинства граждан, а для тех, кто все же ее оформил, она становится «долговой кабалой».

«Я напомню, что ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать», — отметил Миронов. Он добавил, что решить жилищный вопрос в России также поможет система наемных домов.

Стройберкассы — это кредитные организации, которые копят средства граждан на приобретение жилья. Человек заключает контракт о сбережениях и регулярно вносит средства, к которым начисляется государственная премия. После накопления около 30-50 процентов целевой суммы гражданин получает право на целевой жилищный наем по фиксированной заниженной ставке до трех процентов годовых.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал ставку по ипотеке, которая будет выгодна для россиян. По его словам, кредиты на жилье будут комфортными при ставке ниже 16 процентов.

