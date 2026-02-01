Реклама

17:55, 1 февраля 2026Россия

В российском городе беременная девушка подралась с пенсионером в автобусе

В Омске беременная девушка подралась с пенсионером за место в автобусе
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Омске беременная девушка подралась с пенсионером в автобусе. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

На записи, сделанной одним из пассажиров, можно увидеть, как девушка набросилась на пожилого мужчину с ударами и оскорблениями. «Я беременная (...). Вот что он делает? Он мне куртку рвет! Отпусти, старый п******», — кричала она. Очевидцы утверждают, что перед этим пенсионер отказался вставать с удобного кресла и уступить беременной пассажирке место.

В главном управлении МВД по региону изданию «Подъем» рассказали, что в полицию после случившегося никто не обращался, однако происшествие зарегистрировали, назначена проверка. Участников конфликта ищут.

Ранее стало известно, что двое жителей Северной Осетии попали в колонию за драку на дне рождения.

