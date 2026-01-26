Реклама

В российском регионе гости после дня рождения попали в колонию

В Северной Осетии двух мужчин осудили за драку на дне рождения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Северной Осетии двух мужчин осудили за драку на дне рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, дочь бывшего главы Северной Осетии устроила день рождения в «Тиволи Парке». В какой-то момент между ее гостями началась ссора, которая быстро переросла в драку. Один из мужчин сначала избил знакомого, а затем произвел несколько выстрелов в воздух.

Сотрудник охраны пытался остановить происходящее, но тоже пострадал.

Суд приговорил двоих зачинщиков драки к 3 и 3,5 года лишения свободы за хулиганство и причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине.

