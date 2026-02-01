Реклама

В российском регионе из-за атаки дрона на грузовик пострадал местный житель

Гладков: В Белгородской области из-за атаки дрона пострадал местный житель
Фото: Globallookpress.com

В Белгородской области из-за атаки дрона на грузовик пострадал местный житель, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Водитель получил баротравму и множественные осколочные ранения лица.

Мужчину увезла бригада скорой помощи. Кабина грузовика была полностью уничтожена огнем, уточнил губернатор.

Ранее стало известно, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов выбило окна в нескольких квартирах жилого дома, никто не пострадал.

