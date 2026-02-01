В сгоревшей в Прокопьевске сауне грубо нарушались требования безопасности

СУ СК: В сгоревшей сауне в Прокопьевске отсутствовали средства пожаротушения

В сгоревшей в Прокопьевске частной сауне грубо нарушались требования безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации ведомства, в заведении на Кубанской улице отсутствовали средства пожаротушения и эвакуационные выходы.

«По версии следствия, в период, предшествовавший трагедии, индивидуальный предприниматель и его брат организовали в арендованном помещении в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — сказано в сообщении.

В данный момент расследование всех обстоятельств ЧП продолжается: следователи изъяли носители записей с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Владельцев учреждения ищут.

Трагедия, унесшая жизни пяти подростков возрастом от 15 до 17 лет, произошла 31 января. Компания молодых людей собралась в сауне, чтобы отметить дни рождения троих друзей. Когда в парной вспыхнул пожар, выбраться из горящей постройки удалось лишь одной девушке.

