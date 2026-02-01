Реклама

10:44, 1 февраля 2026

В Сиднее запротестовали против президента Израиля

В Сиднее проходит акция протеста против визита президента Израиля Герцога
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

В Сиднее сотни жителей вышли на акцию протеста против визита президента Израиля Ицхака Герцога в Австралию, который должен состояться 8-12 февраля. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС.

По информации источника, люди собрались в городском парке Гайд с флагами Палестины и плакатами и потребовали освободить Газу и перестать вооружать Израиль. «То есть мы выступаем против насилия и расизма, а затем приглашаем и принимаем у себя кого-то, кто непосредственно причастен к делу о геноциде, главу государства, признанного международным судом виновным в расовой сегрегации», — заявил один из протестующих корреспонденту ТАСС.

К протестам присоединились Фонд Хинд Раджаб, Еврейский совет Австралии и Национальный совет имамов в Австралии. Они потребовали, чтобы австралийские власти запретили въезд Герцогу. По мнению представителя организации Palestine Action Group (PAG), визит президента Израиля является крайне провокационным, поскольку тот помогал совершать и поддерживал военные преступления в Газе. Помимо этого, в поддержку демонстрантов высказались общественные организации, профсоюзы, ассоциации и члены местной партии зеленых.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не допустит создания палестинского государства на территории сектора Газа.

