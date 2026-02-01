Реклама

04:20, 1 февраля 2026Мир

В США рассказали о скрытом конфликте на Украине

Миршаймер: На Украине идет конфликт не только на поле боя, но и в сфере пиара
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathaniel Wilder / Reuters

На Украине одновременно идут два конфликта — не только сами боевые действия, но и противостояние в сфере пиара. О скрытом конфликте рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«На Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. Так что русские участвуют в этом театре абсурда», — сказал он.

По его словам, Россия позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить «возмутительные вещи», как и американскому лидеру Дональду Трампу, после чего Москва «их поправляет и четко обозначает свою позицию». Он подчеркнул, что регулярные слова Зеленского о необходимости перемирия являются одним из примеров подобного «бессодержательного политического пиара».

Ранее Зеленский категорически отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров.

