Вахтовый автобус с российскими золотодобытчиками рухнул в реку

СК РФ: Вахтовка с 26 золотодобытчиками сорвалась с моста в реку на Камчатке

На Камчатке утром 1 февраля на 102 километре трассы Мильково-Ага вахтовка с 26 работниками компании «Камчатское золото» опрокинулась с моста в реку. Как пишет пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале, в результате аварии по предварительным данным пострадали 10 человек.

Все пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Следственный комитет организовал проверку по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

