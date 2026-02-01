Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:55, 1 февраля 2026Силовые структуры

Вахтовый автобус с российскими золотодобытчиками рухнул в реку

СК РФ: Вахтовка с 26 золотодобытчиками сорвалась с моста в реку на Камчатке
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Камчатке утром 1 февраля на 102 километре трассы Мильково-Ага вахтовка с 26 работниками компании «Камчатское золото» опрокинулась с моста в реку. Как пишет пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале, в результате аварии по предварительным данным пострадали 10 человек.

Все пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Следственный комитет организовал проверку по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Приморском крае туристический автобус столкнулся с грузовиком, а после съехал с дороги. В ДТП погибли как минимум три человека — в их числе водитель и иностранная туристка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Российский тревел-блогер погиб в ДТП

    Атаку ВС России на Сумскую область сняли на видео

    Вахтовый автобус с российскими золотодобытчиками рухнул в реку

    В Италии напомнили Украине об «очереди» в ЕС

    Названо возможное место для проведения второго раунда переговоров по Украине

    В США объяснили необходимость терпеть поведение Зеленского ради одной цели

    Решение Молдавии покинуть СНГ назвали нерациональным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok