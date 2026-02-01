Реклама

Наука и техника
05:37, 1 февраля 2026Наука и техника

Вирусолог раскрыла путь распространения нового смертоносного вируса Нипах

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Путь передачи нового смертоносного вируса Нипах отличается от коронавируса, им невозможно заразиться воздушно-капельным путем. Об этом рассказала ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Нипах, по словам специалиста, передается только при очень тесном контакте с больным человеком или животным.

«Однако, если больной человек выявится, то сразу же идет полная его изоляция, поэтому вряд ли эта инфекция будет так же быстро распространяться как COVID-19», — добавила Малинникова.

Вирусолог также отметила, что в России существует «Санитарный щит», который обеспечивает исследование и быструю диагностику всех возможных инфекций, которые могут быть завезены из других стран. Если у гражданина есть какие-либо признаки инфекции, ему обязательно проводят оперативные обследования.

«Тест-системы есть, они позволяют очень быстро идентифицировать вирус Нипах и начать определенные меры по недопущению его распространения» — пояснила Малинникова.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист, основатель и генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах.

