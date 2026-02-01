Реклама

08:32, 1 февраля 2026

Водитель голыми руками потушил загоревшийся на ходу автобус и попал на видео

Во Владивостоке водитель голыми руками потушил загоревшийся на ходу автобус
Александра Синицына
Shot / Telegram

Во Владивостоке автобус, следовавший по маршруту номер 24, загорелся на дороге прямо на ходу. Водитель транспортного средства не растерялся, он потушил огонь голыми руками и продолжил движение, сообщает Telegram-канал Shot.

Один из участников дорожного движения снял происходящее на видео. Горение происходило в заднем отсеке с двигателем, это заметили проезжающие мимо автомобилисты и сообщили водителю автобуса. Тот остановился на светофоре, невозмутимо обошел средство общественного транспорта, осмотрел проблему и решил ее за полминуты. После этого автобус поехал дальше по маршруту.

«В мэрии города позже пояснили, что автобус в итоге все-таки был снят с линии, сейчас проводится проверка», — отмечается в публикации.

Ранее перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в Омской области. Сообщалось о двоих пострадавших.

