Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

Зеленский назвал встречу с Путиным способом решить территориальный вопрос

Решение территориального вопроса «невозможно без прямых контактов» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Český rozhlas.

«Минимально мы должны получить возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — сказал политик.

Зеленский добавил, что переговоры находятся на сложной стадии и итог не утвержден окончательно. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

