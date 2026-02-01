Реклама

Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение территориального вопроса «невозможно без прямых контактов» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Český rozhlas.

«Минимально мы должны получить возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — сказал политик.

Зеленский добавил, что переговоры находятся на сложной стадии и итог не утвержден окончательно. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Ранее бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского экс-депутат Госдумы Василий Власов рассказал о пророчестве основателя партии о разделе Украины. Он напомнил, что политик предсказал присоединение Россией новых регионов, так как однажды разрезал ножом торт в виде карты Украины.

