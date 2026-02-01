Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:07, 1 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ситуацию с отоплением в Киеве

Зеленский: Сотни домов в Киеве остаются без отопления вне зависимости от ударов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с отоплением в Киеве, заявив, что оно отсутствует вне зависимости от внешнего влияния. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления», — заявил украинский лидер. Он добавил, что ремонтные работы в городе идут слишком медленно.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов заявил, что если отопление в Киеве не удастся восстановить, а морозы продолжатся, то водопровод и канализация выйдут из строя. В таком случае городу придется рассмотреть вариант рытья туалетов во дворах жилых домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Подмосковье

    Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

    В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

    Власти Ирана опубликовали обновленный список жертв беспорядков

    В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

    Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связи с Эпштейном

    Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok