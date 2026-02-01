Зеленский: Сотни домов в Киеве остаются без отопления вне зависимости от ударов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с отоплением в Киеве, заявив, что оно отсутствует вне зависимости от внешнего влияния. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления», — заявил украинский лидер. Он добавил, что ремонтные работы в городе идут слишком медленно.

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов заявил, что если отопление в Киеве не удастся восстановить, а морозы продолжатся, то водопровод и канализация выйдут из строя. В таком случае городу придется рассмотреть вариант рытья туалетов во дворах жилых домов.