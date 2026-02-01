Реклама

18:04, 1 февраля 2026Экономика

Жителям столичного региона пообещали морозы до 25 градусов

Гидрометцентр: В Подмосковье ударят морозы до минус 25 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В ночь на 2 февраля на столичный регион обрушатся морозы до минус 25 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, ночью температура в Москве может понизиться до минус 22 градусов, а в Подмосковье — до минус 25 градусов. Помимо этого, ожидается небольшой снег, местами по области — средней интенсивности, а также гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики отметили, что в данный момент Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Он продлится до 23:00 вторника, 3 февраля, по московскому времени.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что воскресенье, 1 февраля, станет самым холодным днем зимы в столичном регионе.

