Живущий в Израиле Семен Слепаков нашел способ заработать в России

Шоумен Слепаков заработал 2 млн рублей на сберегательных вкладах в России

Шоумен Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) открыл вклады в России почти на 26 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Живущий в Израиле и обладающий израильским гражданством шоумен, по данным канала, за три года внес на сберегательные вклады в российских банках около 25,7 миллиона рублей под проценты. Предположительно, на этом он смог заработать почти 2 миллиона рублей.

В 2025 году 46-летний артист описывал жизнь в Израиле как «адский геморрой».

Ранее выступления комика Семена Слепакова подешевели на 1,5 миллиона из-за падения спроса. Утверждается, что юморист не может собрать залы за границей и «торгуется за каждый корпоратив».