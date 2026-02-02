Американцы возобновили поставки украшений в Россию

США в конце осени поставили в РФ ювелирные изделия впервые с февраля 2022 года

США в ноябре поставили в Россию ювелирные изделия на российский рынок, сделав это впервые почти за четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость месячных поставок составила 322,5 тысячи долларов, а в предыдущий раз американские компании экспортировали в РФ украшения в феврале 2022 года — на 1,8 миллиона долларов.

Ключевыми покупателями этого вида товаров из США в 2025 году были Гонконг, Швейцария и Индия, говорится в материале.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом товарооборот России и Соединенных Штатов увеличился почти на четверть — в январе-октябре 2024 года двусторонняя торговля оценивалась в 3,2 миллиарда долларов, а за тот же период 2025-го показатель достиг 3,9 миллиарда.